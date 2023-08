Anna ontwierp koffiemok met extra grip: 'We willen met z'n allen zo normaal mogelijk zijn'

Koffiedrinken is een sociale activiteit, maar hoe houd je een koffiemok vast als je een spierziekte of de ziekte van Parkinson hebt? Dat gaat vaak lastig. In de Health Hub in Roden is voor dat probleem een oplossing gezocht. Opvallend genoeg met keramiek.

"We willen met z'n allen zo normaal mogelijk zijn", vertelt Anna Peterzon die de mokken heeft ontworpen. "Daarbij hoort uit een keramieken mok drinken in plaats van uit kartonnen of plastic bekertjes."

Extra grip

De mok is in eerste instantie ontworpen voor mensen die extra grip nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel, reuma of MS. "Zij krijgen nu vaak aangepaste bekers die niet zo mooi zijn", vertelt Peterzon.