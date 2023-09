Leger des Heils in Meppel bestaat 135 jaar: van uitgejouwd naar volop sympathie

Ook in Meppel verandert de mening van de inwoners, zo blijkt uit een verslag van het Leger des Heils uit 1890. In dat jaar wordt een van de eerste soldaten in Meppel begraven. De straten zijn afgezet met mensen en uit de documenten van het Leger des Heils was de dienst 'ernstig en indrukwekkend'.

Al die tijd op zelfde locatie

Bijzonder is dat het Leger des Heils sinds het begin op dezelfde locatie zit. De grond waar het opvallende witte gebouw staat, werd eind 1886 gekocht door een predikantsvrouw. Zij liet er een kerkgebouw met meerdere woningen bouwen om er kerkdiensten te houden.

In het begin huurde Leger des Heils het pand, maar in 1938 kocht het Leger het pand. In 1943 kwam het pand echter in handen van de National Sozialistische Volkswohlfahrt. De Duitsers verboden het Leger des Heils namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat de stichting Engels is. Daarop besloten enkele leidinggevenden van het Leger de 'Geloofsgemeenschap Het Leger des Heils' op te richten, waardoor het een kerk werd en de organisatie door kon gaan.

Sinds 1946 is het Leger des Heils opnieuw eigenaar geworden van het pand. Horinga: "Het is prachtig dat we hier vanaf het begin al in zitten. Daar is wel heel veel in veranderd. In het begin als huurpand, later als korpszaal dus als kerkzaal en nu als kledingwinkel." In de werkzaamheden is sinds het begin eigenlijk weinig veranderd.