Bomen Ter Borch gekapt voor bouw supermarkt, ondanks verzoek provincie

De kap van de bomen stond gisteren al gepland, maar ging toen niet door . Op het laatste moment werd besloten maandag niet te kappen. De exacte reden daarvoor kon projectontwikkelaar BUN niet geven. Tegenstanders meenden dat BUN niet de juiste vergunningen had voor de kap, maar de gemeente Tynaarlo laat weten dat er wél een kapvergunning is. "Daarmee is de kap dus rechtsgeldig", laat woordvoerder André Schenkel namens de gemeente weten.