Dorpsraad Erica zet zelf snelheidsmeter in tegen hardrijders

Erica is de hardrijders in het dorp helemaal zat en neemt daarom zelf het heft in handen. Bekeuren kan de dorpsraad niet, maar dankzij een aangeschafte snelheidsmeter kunnen wel gegevens worden verzameld, die vervolgens naar de politie worden gestuurd. Momenteel hangt het apparaat in de Havenstraat, die dwars door het dorp gaat.

151 kilometer per uur. Dat was de hoogste snelheidsnotering op de Pannenkoekendijk, vorige maand. Daar mag je 80 kilometer per uur. Inmiddels hangt de snelheidsmeter aan een lantaarnpaal in de Havenstraat. Hier mag je 50. Toch houdt niet iedereen zich daar aan, ziet de dorpsraad.

Groene en rode smileys

Het scherm toont een groen lachebekje wanneer je je netjes aan die toegestane snelheid houdt. Tussen 50 en 60 kilometer per uur toont het scherm het aantal kilometer per uur en als je harder rijdt, verschijnt een boos, rood gezichtje. Allemaal op basis van radardetectie.

Bij de dorpsraad komen regelmatig klachten binnen over hardrijders in de straten. Omdat de politie en de gemeente volgens de dorpsraad niet overal kunnen controleren, kocht het dorp zelf een snelheidsmeter. De meter hangt om de zes weken op een andere locatie. "Ze rijden vandaag vrij netjes, want ik zie heel veel groene smileys", zegt Henk Berghuis, die de snelheidsmeter heeft opgehangen.

'Bij een officiële meting rijbewijs inleveren'