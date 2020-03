De Hilte 11 #2: Het laatste avondmaal

De Hilte 11 - afl2

We komen in deze aflevering op het spoor van de kinderen van Hendrik. Hun vader heeft hun mondjesmaat verhalen over de oorlog verteld. Dochter Roelie vroeg hem meerdere keren om zijn oorlogsverhaal op te schrijven: "Stukje bij beetje kwam je erachter, dat het niet zo leuk was als wat hij eerder vertelde. Dus ik dacht: als hij het niet opschrijft, dan is het verhaal straks gewoon weg en dat is jammer." Hierdoor weten de kinderen ook over de dramatische wending die plaatsvond in juli 1943. Roelie Nijboer: "Achteraf was dat de laatste keer dat ze met zijn allen bij elkaar waren." Haar broer vult haar aan: "Het laatste avondmaal."

