Eerste Avond4daagsen afgelast in Drenthe

De organisaties achter de Avond4daagsen in Ruinen en Zuidlaren hebben het evenement inmiddels geschrapt vanwege het coronavirus. In het land zijn er al meerdere Avond4daagsen afgelast, dat meldt de landelijke organisatie KWBN achter het evenement.

In Drenthe zijn voor zover bekend alle Avond4daagsen in mei en juni. De evenementen in Zuidlaren en Ruinen zouden in dezelfde week zijn, namelijk van 12 tot en met 15 mei.

Geen andere keuze

In Zuidlaren is in de afgelopen week al besloten om de Avond4daagse voor dit jaar te schrappen. Op Facebook laat de organisatie weten geen andere keuze te hebben vanwege de coronacrisis.

Jubileumeditie

Dat geldt ook voor de organisatie in Ruinen. "Jullie gezondheid en die van vele vrijwilligers en toeschouwers staat voorop", schrijven de organisators op Facebook. Voor Ruinen is de afgelasting extra wrang, want het zou dit jaar een jubileumeditie worden. De Avond4daagse Ruinen bestaat vijf jaar en speciaal daarvoor zou een extra speciale editie worden opgezet.

Uitstel ook een optie

Of er nog meer Drentse Avond4daagsen waren afgelast, is op dit moment niet bekend. Wat de KWBN betreft is uitstel tot het najaar ook een optie. "De Avond4daagse zou een geweldige start van het schooljaar kunnen zijn", meldt de organisatie op de website.