Natuurmonumenten: Noodoproep geldt ook voor het Noorden

Het is zo druk in de natuur dat Natuurmonumenten oproept om natuurgebieden te verlaten en om thuis te blijven. Dit geldt ook voor de natuurgebieden in het Noorden, al is de toeloop hier iets minder massaal.

Het landelijke advies is niet naar buiten te gaan bij luchtwegklachten en om onnodig sociaal contact te mijden. Bovendien moeten mensen minstens anderhalf meter afstand houden van elkaar om te voorkomen dat het coronavirus wordt overgedragen. Ondanks dit advies trokken gisteren en vanmorgen veel mensen eropuit. Met een noodoproep van Natuurmonumenten als gevolg.

Parkeerplaatsen overvol

"Het advies is om niet de drukte op te zoeken, maar we zien dat het bij een aantal natuurgebieden toch gebeurt", zegt persvoorlichter Fred Prak van Natuurmonumenten. "Op een aantal plekken is het zo druk dat parkeerplaatsen vol raken en mensen zelfs in het bos parkeren."

De massale toestroom van bezoekers is met name in het Westen van Nederland, maar ook in het Noorden zagen we een paar dagen geleden al drukte ontstaan. Prak laat weten dat dezelfde regels ook voor de noordelijke natuurgebieden gelden om te voorkomen dat het coronavirus zich verder kan verspreiden.