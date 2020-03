Zes nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

Het daadwerkelijke aantal besmettingen zal hoger liggen. Omdat niet iedereen met klachten getest wordt, is dit niet vast te stellen.



Voor het eerst is er nu ook een besmetting vastgesteld in de gemeente Aa en Hunze. De andere nieuwe besmettingen zijn in de gemeenten Tynaarlo, Assen, De Wolden, Hoogeveen en Emmen. De meeste vastgestelde besmettingen zijn in de gemeente Coevorden, dat zijn er 14. Daar zijn sinds vrijdag geen nieuwe vastgestelde besmettingen bijgekomen.

In Drenthe is er nog één gemeente waar geen corona is vastgesteld, dat is de gemeente Borger-Odoorn.