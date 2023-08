Drie Joodse families uit Assen rode draad in boek 'Alleen uit de oorlog'

Au pair in Frankrijk

Leida kwam vrij en kreeg een werkvergunning in Frankrijk. Omdat ze goed Frans sprak, kwam ze terecht bij de familie Van der Post. Die familie bood meerdere Joodse mensen onderdak. Ook Leida kon terecht op zijn afgelegen boerderij. Daar werkt ze als au pair voor de kinderen Freddy en Jaqueline van der Post. Van der Oord zocht ze op in Frankrijk. "Ik ben zelf in het spoor van Leida en Salomon getreden en heb de route naar Frankrijk afgelegd. Daar heb ik dus ook gesproken met de kinderen waar Leida op paste."

Freddy van der Post, destijds 6 jaar, kon zich madame Leida nog goed herinneren. "Ze was als een tweede moeder voor mij. Ze liep altijd met mij mee naar school en haalde mij ook op. Als ik haar riep, dan kwam ze. In mijn latere leven heeft ze mij geïnspireerd, vooral met het zelfvertrouwen en de liefde die ze mij gegeven heeft", vertelt de nu 84-jarige Van der Post.

Hij woont al zestig jaar in Canada en kwam speciaal voor de boekpresentatie naar Nederland. Hij is trots dat hij onderdeel is van het verhaal van Leida.

Prins Hendrikstraat

Leida overleefde dus de oorlog. Maar bij terugkomst in Nederland blijkt haar hele familie te zijn uitgemoord. Dat geldt ook voor de familie van Ido Wolf. Samen vluchten ze in een verstandhuwelijk en wonen ze korte tijd in het ouderlijk huis van de familie Wolf aan de Prins Hendrikstraat in Assen. Daar zijn ook al hun kinderen geboren. Nu liggen er struikelstenen voor de woning.

Want het huis aan de Prins Hendrikstraat van de familie Wolf heeft ook een geschiedenis. In 1942 werd de familie door de Duitse bezetters uit de woning gehaald. Later woonde Kamp Westerbork-commandant Albert Gemmeker vier maanden in het huis.

'Nooit meer gebeuren'