Van stropakjes uit de schuur tot groot pand in Roden: jonge ondernemer timmert aan de weg

Pakweg tien jaar geleden begon Leon Stevens met de verkoop van stropakjes vanuit de schuur van zijn ouders. Anno 2023 verhuist hij, samen met drie werknemers, vanuit Zeijen naar een pand aan de Transportweg in Roden. De handelsonderneming is uit haar jasje gegroeid.

Van 300 naar 1500 vierkante meter in oppervlakte. Stevens, binnenkort woonachtig in het nabijgelegen Lieveren, waagt de sprong. "We hadden deze groei de afgelopen jaren niet verwacht en nu moeten we eigenlijk wel naar een groter pand." Dat grotere pand is het pand waar eerder Belga Transport was gevestigd, een bekende naam in het Rodense.

'Mijn wereld'

Toen hij op zijn 17de begon met de verkoop van stropakjes, had hij een onderneming als deze nog niet voor ogen. "Ik wilde gewoon een zakcentje verdienen. Later kwamen meer er strooisels bij, en in 2022 nam ik diervoerders Udding uit Hooghalen over. Toen had ik opeens drie man personeel lopen."

Op voorhand was het allemaal niet gepland. Stevens studeerde namelijk civiele techniek.

Omdat hij opgroeide met paarden zit hij - net als zijn ouders en zijn broertje - volop in de paardenwereld. "Dit is mijn wereld. Ik ken veel mensen en merk dat ik vaak de gunfactor heb. Ik doe zelf de acquisitie, geef voedingsadvies en doe onder andere de mestboekhouding. Het scheelt dat je dan uit het wereldje komt."

Niet stilzitten

De jonge ondernemer blijft ambitieus en zegt in te zetten op groei. "Ik verwacht dat we straks meer personeel zullen krijgen, nu we een groter pand hebben. Misschien dat er in de toekomst nog eens een winkel bij komt."