Futuron in Emmen: het pretpark van de toekomst dat geen toekomst had

In latere fases zou het Futurotel worden gebouwd, een volautomatisch hotel waarbij geen menskracht meer komt kijken. Net als een bierbar met automatische tappen, pneumatische krukjes en bestellingen via een intercom. Om een idee van het wonen in de toekomst zouden een futuristische woonheuvel met huizen die trapsgewijs boven op elkaar zijn gebouwd. De daken zijn bedekt met gras of heide. De woningen worden casco opgeleverd. Wanden en gevelelementen worden als bouwpakket aangeleverd.

Middellandse Zee als hovercraftvijver

Tot slot wordt er nog gedacht aan de aanleg van een jacht- en luchthaven van de toekomst. In de jachthaven zouden zeiljachten met vaste zeilen aanleggen. Op de impressies van Dassen zijn objecten te zien die het midden houden tussen vliegtuig en boot. Rondom de haven bevinden zich daktuinflats en een havenpolitiebureau, waar patrouillevliegtuigen verticaal kunnen landen en opstijgen.

In de luchthaven van de toekomst kunnen bezoekers binnen enkele uren vanuit Nederland hun vakantiebestemming in het zonnige zuiden van Europa bereiken. Je gaat met auto en al het vliegtuig in en komt er in een nader te bepalen stad aan de Middellandse Zee weer uit. Van daaruit word je per snelpont vervoerd naar Frankrijk, Spanje, Italië of Joegoslavië. De Middellandse Zee als een grote hovercraftvijver, dat is het idee.

Zuiver vermaakcentrum geen behoefte