Handballer Vrgoc: Sport komt op de tweede plaats

"Natuurlijk komen we als ploeg niet samen." Al een week is Dragan Vrgoc aangewezen op zijn dumbells en gewichten. Door de uitbraak van het coronavirus ligt de handbalcompetitie stil en komt BENE-Leagueploeg Hurry-Up uit Zwartemeer niet samen. "Alles staat stil. We kunnen alleen individueel trainen."

In het Bargerveen, een natuurgebied tussen Zwartemeer en de Duitse grens, houdt Vgroc zichzelf fit. Hij en zijn teamgenoten zijn in afwachting van de beslissing van de competitieleiding van het Nederlands handbalverbond (NHV). De competitie is tot 6 april stilgelegd. Bij handbalburen België, Zwitserland en Duitsland is reeds besloten het seizoen niet af te maken.

Prijzen

"Misschien gaan ze beslissen dat de competitie niet uitgespeeld gaat worden. Maar als ze zeggen dat we doorgaan, maakt niet

uit of dat in mei en juni is, moeten we fit blijven", legt Vrgoc uit. "Het is altijd moeilijker om alleen te trainen dan met een team. In een team heb je altijd een ploeggenoot die je pusht meer te geven."

Hurry-Up is nog in de race voor twee hoofdprijzen: het landskampioenschap en de beker. "Je vecht het hele seizoen om je doelen te bereiken. Nu zijn we in afwachting van de beslissing van de competitieleiding. Als het NHV beslist dat de competitie eindigt, dan moeten we daarmee leven. Maar al je harde werken is dan voor niets geweest. Je weet niet of we volgend seizoen weer voor de prijzen spelen."

Gezondheid

Na een goed half uur, waarbij de felle zon de kou maskeert, pakt Vrgoc weer in. "De gezondheid van de mens is het belangrijkst", weet de lijnspeler zeker. "Sport komt altijd op de tweede plaats. We moeten gezond blijven en elkaar helpen waar we kunnen."

De kans is groot dat het kansrijke seizoen van Hurry-Up als een nachtkaars uitgaat. Wanneer het NHV de knoop doorhakt is onbekend.