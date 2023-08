Vier jaar cel voor Vriezenaar vanwege verkrachting 12-jarig stiefkind

Voor het verkrachten van zijn 12-jarige stiefdochter is een 36-jarige man uit Vries veroordeeld tot vier jaar cel. Hiervan is één jaar voorwaardelijk. De rechter vindt naast verkrachting ook ontucht en kinderpornobezit bewezen. Tegen de man was zes jaar cel geëist.

De man heeft vanaf 2018 het kind 2,5 jaar lang misbruikt. Ze was 12 jaar oud toen dit begon. Door hiervan filmpjes en foto's te maken, maakte de man zich schuldig aan het maken en bezitten van kinderporno.

Het kind begon zich in 2020 te verzetten tegen de seksuele toenaderingen van haar stiefvader. Vanaf die tijd kreeg ze via sociale media berichten van ene Kevin van der Ploeg, een voor haar totaal onbekende figuur. Die verzocht haar om seksfoto's, zowel zonder als met haar stiefvader. Dit ging door tot begin 2022.

Doorgelinkt naar account van 'Kevin'

De moeder van het slachtoffer en haar veroordeelde partner verkeerden in een diepe huwelijkscrisis, waarin de man vertrok naar een camping in Tynaarlo. De moeder van het meisje logde in op het Instagramaccount van haar partner en werd direct doorgelinkt naar een account met de naam Kevin. Hierop zag ze naaktfoto's van haar dochter en foto's van seksuele handelingen met haar partner. Ze stapte hiermee naar de politie.

Misbruik van vertrouwen

De rechter neemt het de man vooral kwalijk dat hij het diepe vertrouwen, dat zijn dochter in hem had, zo heeft beschaamd. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn positie binnen het gezin. "Hij heeft enkel oog gehad voor zijn lustgevoelens en seksuele behoeftes en nooit stilgestaan bij het leed dat hij het slachtoffer aandeed", vindt de rechter. Hij heeft haar psychische en lichamelijke ontwikkeling ernstig verstoord, is zijn oordeel.

'Zeer kwalijk'

De man probeerde twee weken geleden tijdens de rechtszitting de schuld in de schoenen te schuiven van zijn minderjarige stiefdochter. Het initiatief kwam bij haar vandaan, zei de man.

Ze zou zelf het account onder de naam van Kevin van der Ploeg hebben aangemaakt. "Kwalijk, zeer kwalijk", meent de rechter. Toch komt hij tot een lagere straf dan is geëist. De rechter is er niet van overtuigd dat de vader in de rol van 'Kevin' het kind dwong tot het voortzetten van seks.

Geen dwang

Als 'Kevin' stuurde de man zijn stiefdochter de door hemzelf gemaakte foto's van de seksuele handelingen, met de vermelding: 'Die kreeg ik van jouw pa'. Daarbij volgden verzoeken meer van dergelijk materiaal te willen. Daaruit valt niet te lezen dat ze hiertoe opdrachten kreeg of dat ze op deze manier werd bedreigd of gedwongen.

De rol van de vader hierin, door zich als een ander voor te doen om zijn zin te krijgen, noemt de rechter echter 'zeer verontrustend'.