Muurkunst in Meppel moet de stad een stukje mooier maken

Een veertig meter lange betonnen muur in Meppel wordt deze week onder handen genomen door studenten van het Cibap in Zwolle. Bloemtekeningen floreren op het grijze doek en moeten wat kleur brengen in de stad. "Het is drie dagen lang knallen", vertelt Maureen Overbeek, docent van de opleiding Specialistisch Schilderen. Morgen moet alles af zijn.

Akkefietje aanleiding voor project

Het idee ontstond na een akkefietje met illegale tags en graffiti in de stad. In plaats van de daders aan te geven, ging de organisatie met ze in gesprek. "Het bleek dat er eigenlijk heel veel verdriet en ellende op de muur was gekomen", vertelt Philipsen. "Toen zeiden we tegen elkaar: zand erover, maar help ons om de muur nu heel gaaf te maken."