Zwanemeerbos Gieten krijgt markestenen, parkeerplekken en fietshekjes

Samen beslissen over de toekomst van het Zwanemeerbos. Dat is wat de gemeente Aa en Hunze, omwonenden en andere gebruikers van het bos willen. Al die betrokken partijen hebben daarom een beheerplan gemaakt voor het natuurgebied tussen Gieten en Eext.

Het bosgebied van ongeveer veertig hectare groot is een geliefde plek in de omgeving. Met een zwembad, zandgat, camping, visvijver en bos heeft het gebied dan ook veel verschillende gebruikers. Niet alleen wandelaars zijn er te vinden, maar ook vissers mogen er graag een hengel uitwerpen.

Gerommel

En zo geschiedde. Zo'n vijftig mensen kwamen bij elkaar om mee te denken aan het plan. Omwonenden, Staatsbosbeheer, eigenaren van de camping en de lokale visverenigingen hebben daarbij samen afspraken gemaakt over het bosrijke gebied, waar nog geen beheerplan voor was.

Parkeerplekken, Markestenen, aanpak wegen

Ook komen er Markestenen in het gebied, die de vroegere grenzen van boermarken aanduiden. "Dat was een wens vanuit de klankbordgroep Boermarke uit Eext. We gaan kijken hoe we die zwerfkeien veilig en zonder schade in het bos krijgen", aldus de woordvoerder.