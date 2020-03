Geen bezoek voor coronapatiënten: WZA zoekt tablets

"We willen graag tablets hebben." Janine Hoekstein van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) windt er geen doekjes om. Doordat de afdelingen met coronapatiënten gesloten zijn voor bezoek, is beeldbellen de enige optie voor hen om met familie in contact te komen. Maar het ziekenhuis heeft geen tablets hiervoor.

Vijftien coronapatiënten liggen er op dit moment in het WZA. Allemaal zijn zij overgenomen van ziekenhuizen in Noord-Brabant, die de drukte niet meer aankunnen. Maar een bezoekje van een familielid, echtgenoot of vriend zit er voor de patiënten niet in.

"Voor de coronapatiënten in ons ziekenhuis is dit een emotioneel extreem zware tijd", weet Hoekstein. "Allereerst zijn ze ernstig ziek en dan mogen ze ook nog eens geen bezoek ontvangen. Beeldbellen is dan de enige manier om je familie te kunnen spreken en ze daarbij ook te kunnen zien. Maar wij hebben helaas geen tablets."

Het ziekenhuis zit met de situatie in zijn maag. Zeker ook omdat er de komende periode nog veel meer coronapatiënten worden verwacht. "Ik hoop dat er een bedrijf is dat ons hiervoor dertig tablets wil sponsoren", is Hoekstein hoopvol. "Het liefst hebben wij één soort tablet, voor iedereen gelijk. Dit zou zoveel betekenen voor onze coronapatiënten."