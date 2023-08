Na tien jaar is de sloopkogel door schoolgebouw De Regenboog in Een

Het was een traject van de lange adem, maar inmiddels is de sloop van het voormalige schoolgebouw van CBS De Regenboog in Een begonnen. Niets lijkt de bouw van twaalf woningen in de weg te staan.

En dat is een doorbraak in het proces, dat aanvankelijk voortvarend van start ging maar weer stil kwam te liggen. Tammo Oldenhuis, voorzitter van Plaatselijk Belang, blikt er nog eens op terug. "In november 2013 besloot de gemeente de school af te stoten. Tien jaar later is de sloophamer pas gehanteerd."