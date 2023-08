Aardappelcampagne: 'Ik kijk er altijd weer enorm naar uit'

'Hier mooi droog, maar bij collega's heel nat'

Het is de tweede vracht van de dag, die hij ophaalt bij boer Harm Buist uit Musselkanaal. "Het ziet er wat minder goed uit dan vorig jaar", zegt hij. "Maar ik weet niet hoe dat komt, hoor. Maar ik ben niet ontevreden, gezien het weer dat we hebben gehad. Het is hier mooi droog, maar bij sommige collega's is het heel nat."

Volgens Avebe zijn niet er niet alleen regionale verschillen, maar zelfs lokale verschillen als het gaat om het weer. "We kunnen nog weinig zeggen over de kwaliteit van de aardappeloogst", zegt woordvoerder Joyce de Vries. "Het is een grillig seizoen geweest, dat zich kenmerkt door vele uitersten. We hebben veel nattigheid gehad, maar ook veel droogte. En voor sommige telers juist ideale groeiomstandigheden. Dat is altijd weer spannend."

Tweede vracht verwerkt

In oktober en november moet meer duidelijk worden over de kwaliteit van de aardappelen die binnenkomen. Terug op de fabriek kan Mulder, nadat er twee monsters genomen zijn, de lading storten. "Nou, daar gaan ze", zegt hij terwijl hij in zijn spiegels de boel goed in de gaten houdt. "Dat was weer een vracht."