Drukte in Drentse natuur valt mee

"Wij lopen hier eigenlijk ieder weekend een rondje", zegt een echtpaar dat wandelt bij Kampsheide in de gemeente Aa en Hunze. Corona weerhoudt ze er niet van om dit te blijven doen. Als ze andere mensen passeren, houden ze gepaste afstand.

De parkeerplaats bij het Balloërveld puilt normaal gesproken uit van het blik op zondag, maar is vandaag niet overvol. Gezinnen, stellen, mountainbikers, ruiters, alles kom je hier tegen. "Even eruit na een week binnen zitten", zegt de moeder van een gezin met twee kinderen.

NL Alert

Om half twaalf vanochtend was er een NL alert met instructies van Rijksoverheid: houd 1,5 meter afstand! Het wandelende gezin trekt zich daar wel degelijk wat van aan. "Ja, we houden zeker afstand. Ook op de heide."

Een ander gezin vindt het eigenlijk niet zo druk op het Balloërveld. Maar juist het Balloërveld is op zondag toch een van de drukste plekken? "Dat weet ik niet. Wij gaan hier af en toe heen. En vandaag hadden we ook bedacht dat we hier naar toe zouden gaan. Hier in Drenthe zijn er best veel plaatsen waar je naar toe kunt om te wandelen. Er is hier in het Noorden best veel ruimte", zegt de moeder van de familie.

Vitamine D

Een andere trekpleister in de natuur is het Boomkroonpad. Maar ook hier geen topdrukte. Wel veel wandelaars. "Mijn vriendin en ik wandelen hier soms. De meeste mensen lopen hetzelfde rondje, dus dan kom je elkaar niet tegen, maar loop je achter elkaar aan", zegt de man van het stel.

Een ander stel zit heerlijk in het zonnetje op een bankje bij de speeltuin. "Wij zijn deze week niet binnen gebleven, want we moesten verhuizen. We proberen iedere dag wat frisse lucht te krijgen. Een beetje vitamine D pakken. En de lucht is heel mooi helder nu", zeggen ze. En ja, ze houden afstand. "Dat vind ik nu niet zo erg. Lekker rustig."