Dr. Nassau College Assen in diepe rouw na dodelijk ongeluk Ekehaar

Veel vragen

De schooldirecteur realiseert zich dat er op de bijeenkomst veel vragen zullen worden gesteld over wat er precies is gebeurd.

Zo had geen van de inzittenden een rijbewijs en gebeurde het ongeluk in het holst van de nacht. De reden waarom het vijftal onderweg was, en van wie de auto was die ze gebruikten, is nog gissen.