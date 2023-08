Cel- en taakstraffen geëist voor Asser drietal dat roofde in Drenthe en Friesland

"De drie mannen waren die nacht op pad met kwade plannen", zei de officier van justitie over de drie Assenaren die in nacht van 3 op 4 oktober 2021 in Roden vier woninginbraken pleegden en uit een recreatieruimte van een camping een beamer stalen.

Voor deze serie diefstallen eiste de officier van justitie tegen de 27-jarige Assenaar een celstraf van dertig maanden waarvan de helft voorwaardelijk. Een 26-jarige plaatsgenoot zou een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar opgelegd moeten krijgen met daarbij een werkstraf van 240 uur.

Een eveneens 26-jarige man uit Assen stond op de uitkijk. Tegen hem werd een voorwaardelijke celstraf van negen maanden geëist en een werkstraf van 240 uur.

Tijdens het douchen bestolen

De drie Assenaren stonden ook terecht voor een woninginbraak in Heerenveen en zeven bedrijfsinbraken of pogingen daartoe in Franeker. Die zouden in wisselende samenstelling zijn gepleegd.

De oudste werd ook diefstallen uit de kleedkamer van VV Leo in Loon, Achilles 1984 in Assen en een voetbalvereniging in Franeker verweten. Een van de roven gebeurde toen een speler zich douchte. Daarnaast weigerde de 27-jarige verdachte mee te werken aan een verkeerscontrole en zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan bedreiging en mishandeling.

Ramkraak

Tijdens de serie woninginbraken in Roden namen de mannen een auto mee. De bedoeling was om bij de juwelier in Leek een ramkraak te plegen met de gestolen wagen, maar die werd voortijdig aan gort gereden.

De inbraken werden geregistreerd door een aantal deurbelcamera's. Twee van de drie mannen werden daarop herkend door de politie. De derde persoon hield duidelijk de wacht bij de auto. Tijdens de inbraken lagen de bewoners te slapen. Op een gevonden schroevendraaier zat celmateriaal van de oudste verdachte.

Bedrijfsinbraken

Twee van de drie pleegden 14 oktober 2021 ook een woninginbraak in Heerenveen. Dit gebeurde op klaarlichte dag. De hele woning werd overhoop gehaald. De gestolen camera probeerde de 26-jarige Assenaar via internet te verkopen. Hij liep echter in een fuik en werd aangehouden.

De twee medeverdachten verbleven op dat moment in een instelling in Franeker. Beiden pleegden op een gestolen e-bike zeven bedrijfsinbraken op een terrein in Franeker. Vijf hiervan mislukten.

Positieve ontwikkeling

Een van de 26-jarigen werd overgeplaatst naar een wooninstelling in Leeuwarden, de 27-jarige zit inmiddels vast omdat hij zich niet aan voorwaarden kon houden. Ze hebben een ellenlang strafblad.

De officier van justitie vond een lange celstraf passend voor beide verdachten, ware het niet dat de reclassering positief over hen rapporteerde. Ze gaven aan grotendeels schoon schip te willen maken. De derde verdachte uit Assen had geen strafblad en zijn rol was een stuk kleiner. Om die reden zou hij niet naar de cel hoeven, zei de officier van justitie.