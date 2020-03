Muzikanten verbreken de coronastilte

Via social media riepen muzikanten elkaar op mee te doen aan de actie, die is overgewaaid uit Duitsland. "Wat is het stil om ons heen. Geen concerten, geen uitvoeringen, geen muziekles. Door de huidige situatie is het verenigingsleven volledig tot stilstand gekomen", stond in de oproep. "Laat onze mooie muziek horen en bewijs dat we er allemaal nog zijn!"

Op verschillende plekken werd in Drenthe hieraan gehoor gegeven, zoals in Vries en Assen.