'Mister FC Emmen' maakt drive-through van pannenkoekenrestaurant

Sinds anderhalf jaar is de voormalig topscorer van Emmen eigenaar van pannenkoekenrestaurant De Polderpannenkoek in Lelystad. Door de coronacrisis mag hij geen gasten meer ontvangen in zijn restaurant. Maar afhalen en bezorgen mag nog wel. Wat doe je dan? Creatief zijn. Van Oostrum opende een 'drive-through-pannenkoekenrestaurant', aldus Omroep Flevoland.

Tip van een vriend

Een afhaalrestaurant voor hamburgers, dat is al jaren een begrip. Maar pannenkoeken afhalen met de auto, dat klinkt nieuw. "Ik kan wel heel stoer zeggen dat ik het zelf heb bedacht, maar dat is niet zo", erkent Van Oostrum. "Ik kreeg een bericht van een facebookvriend, die elders in het land een pannenkoekenrestaurant heeft. Hij was begonnen met een drive-through. Gezien de omstandigheden moet je handelen en dat hebben we gedaan."