Boeren nemen heft in handen bij herinrichting Drostendiep: 'Uniek in Nederland'

Nieuwe natuur in de buurt van of op boerengrond: het is een scenario dat spanning met zich mee kan brengen. Zo niet bij de herinrichting van het Drostendiep tussen Zweeloo en Erm. Hier zijn het de boeren die het voortouw hebben genomen bij de natuurontwikkeling in dit gebied. De wereld op zijn kop of slim boerenverstand?

Net als zovele beekjes in Drenthe moest de Drostendiep in de jaren na de Tweede Wereldoorlog buigen voor de landbouw. De watergang is als gevolg hier en daar onderbroken, deels gedempt en hier en daar rechtgetrokken om een snelle waterafvoer te bevorderen. Want daar hebben de boeren belang bij. Het kwam tot een keerpunt in 2014 toen door hevige regenval sprake was van wateroverlast.

De boeren besloten daarop bij het waterschap aan te kloppen om te komen tot een oplossing. Gaandeweg werden daar ook de provincie en Natuurmonumenten bij betrokken. Waar aanvankelijk een waterbergingsfunctie het uitgangspunt was, is er na jaren van plannen maken gekomen tot 300 hectare aan nieuwe natuur. "De provincie heeft in het kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN) nog een opgave liggen", aldus melkveehouder en projectgroepvoorzitter Geert Smits.

Twee vliegen in één klap

Zoals gezegd nemen de betrokken boeren in het deelgebied Broeklanden (waar zij de grondeigenaren zijn) zelf het natuurbeheer voor hun rekening. Zo slaan ze twee vliegen in één klap, aldus Smits en collega-agrariër Robert Pierik. Bij regenval blijft de overlast binnen de perken en blijft het gebied voor boeren behouden.

Smits: "Stel, er zou zijn gekozen voor een moerasachtig gebied, zoals bij de Geeserstroom. Als boer kun je dan niets meer met de grond." Een extreem nat gebied noopt bijvoorbeeld tot de aanschaf van ander, zwaarder materieel.

Vergoeding

Daarom pleitte de groep voor een weidevogelgebied. Zo kunnen er bijvoorbeeld dieren geweid worden. Tegenover het beheer (o.a. maaien) staat een vergoeding. Pierik: "Daar staat tegenover dat het beheer wel resultaat moet opleveren. Tussen nu en zes jaar moeten er wel broedparen aanwezig zijn in het gebied." Het samenwerkingsverband tussen de betrokken partijen is volgens Pierik uniek in Nederland. "Vanuit Friesland zijn ze zelfs al langs geweest om te kijken hoe wij het hier aanpakken", glimlacht hij.

Gebied wordt natter

Het project rondom de aanpak van het Drostendiep beslaat een drietal deelgebieden. Van noord naar zuid zijn dat de Westerstroom, de Huismaten en de Broeklanden. In het noorden hebben provincie en Natuurmonumenten het gebied al enigszins aangepast. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn daar al grondaankopen geweest.

Volgens Eric Mengveld van Natuurmonumenten wordt de bovenlaag van de grond verwijderd. De verschraling zorgt voor een gevarieerde plantengroei. De bestaande begroeiing wordt verder verwijderd en slootjes verondiept. Het gebied wordt namelijk weer natter. De stroom wordt verder voorzien van een vistrap.

10 hectare

De grootste ingreep vindt plaats in het midden: de Huismaten. De sloot (Boksloot) die door het gebied loopt wordt deels gedempt en een nieuwe, meanderende waterweg wordt aangelegd als Nieuwe Drostendiep richting de Verlengde Hoogeveense Vaart bij Erm. Enkel het deel rondom Havezathe De Klencke wordt niet aangepakt vanwege de daar noodzakelijke waterafvoer.