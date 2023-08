Assen krijgt met Integrale Veiligheidskunde weer volwaardige hbo-opleiding

De Thorbecke Academie in Assen, onderdeel van NHL Stenden, gaat vanaf 1 september de vierjarige hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde aanbieden. Daar worden studenten opgeleid om te gaan werken voor organisaties zoals de politie of Defensie. "Het is echt een opleiding die aanspreekt."

Met de komst van zogeheten werkateliers in 2021 zijn de eerste stappen naar die opleiding gezet, vertelt directeur Richard Delger. "Wij werken samen met diverse werkvelden van onze opleidingen. Daarvoor hebben wij ateliers ingericht en die waren zo'n succes dat wij een onderzoek startten naar een voltijdsopleiding." De uitkomsten van het onderzoek zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.

Succesvolle opleiding

NHL Stenden biedt de opleiding sinds jaar en dag aan in Leeuwarden. "Het is een heel grote, succesvolle opleiding. En het blijkt dat het werkveld in Drenthe en omgeving er net zoveel behoefte aan heeft als in Leeuwarden", vertelt Delger.

De opleiding biedt twee verschillende profielen aan: bedrijvenveiligheid en cybersafety. De eerste richt zich op alle veiligheidsaspecten op bedrijventerreinen en in het bedrijfsleven. Cybersafety heeft te maken met de menselijke kant van digitale veiligheid, zoals dataprofielen.

Nauwe band met werkveld

"We werken nauw samen met politie, defensie en de brandweer", vertelt Delger. Dat zijn volgens hem ook de organisaties waar studenten terechtkomen na de opleiding. "Maar het gaat zelfs tot aan maritieme en militaire veiligheidsdiensten. Het is dus echt een opleiding in het breedte spectrum van veiligheid."

De opleiding in Assen start al op 1 september en studenten uit de regio zijn er volgens Delger maar al te blij mee. "We hebben heel veel studenten uit de regio Groningen en Drenthe. Die gaan liever in Assen studeren dan in Leeuwarden." Het nieuwe schooljaar begint met twee klassen en ook een aantal tweedejaars gaf aan graag in Assen te willen studeren. Dus het gebouw wordt behoorlijk vol de komende tijd."

Uitbreiding

Komend studiejaar is het huidige gebouw aan de Zuidersingel in Assen nog wel groot genoeg om alle studenten op te vangen, maar volgend jaar moet er naar een andere locatie worden gekeken. "Ik denk dat we volgend jaar ook weer instroom krijgen van twee of drie klassen. Dan moeten we echt gaan kijken naar een grotere plek", vindt Delger.