Topvrouw WZA: 'Nog tientallen tablets nodig voor zorginstellingen'

Maar de oproep, om mensen wat afleiding en contact met hun naasten te bezorgen, blijft staan. "We willen kijken of we ze ook kunnen inzamelen voor andere zorginstellingen waar mensen in isolatie zitten."

Coronapatiënten

Sinds dit weekend liggen er vijftien coronapatiënten uit Noord-Brabant in het WZA. "Maar er liggen inmiddels ook besmette patiënten of patiënten die mogelijk besmet zijn uit Assen en omgeving bij ons. In totaal zijn het er zo'n 25", schat Kruizinga.

Zij liggen in isolatie en mogen geen bezoek ontvangen. "Maar ook voor andere patiënten in ons ziekenhuis hebben we het bezoek erg teruggeschroefd. Al deze mensen liggen dus het grootste deel van de dag alleen te zijn en sommige mensen worden daar intens verdrietig van", vertelt de topvrouw.

'Intens verdriet'

"Dat geldt ook voor de mensen uit Noord-Brabant", vervolgt ze. "Toen zij 's ochtends hier de gordijnen opendeden, genoten ze even van het Drentse landschap, maar daarna was er ook bij hen intens verdriet. Sommige mensen zijn ook bang, want wat gaat er komen? Worden ze beter? Moeten ze naar de intensive care? Deze mensen zijn natuurlijk ook nog eens heel ver weg van hun geliefden.

Zo ontstond het idee om een oproep te doen voor tablets, zodat mensen kunnen videobellen en andere afleiding kunnen zoeken. Kruizinga: "Door de oproep van gisteren hebben zich al veel mensen gemeld, maar ik wil bedrijven verzoeken zich te blijven melden, zodat we ze ook beschikbaar kunnen stellen aan verpleegtehuizen en andere zorginstellingen in Assen en omgeving."

Verzamelpunt

Mensen die tablets beschikbaar willen stellen, kunnen contact opnemen met de receptie van het WZA. "Dan worden wij wel een verzamelpunt. Als er technische mensen zijn die entertainmentprogramma's erop kunnen installeren, zijn die ook welkom."

