Muzikanten in Coevorden vermaken geïsoleerde zorgpatiënten

Normaal gesproken gaan de negen bewoners in het weekend naar hun ouders of komt er familie langs. Vanwege het coronavirus mogen de bewoners niet meer de straat op en mag familie niet meer naar binnen. "Voor deze mensen is het lastig dat structuur wegvalt", zegt begeleider Mathanja Schoonewille. Wat extra vermaak is dan ook van harte welkom.

Nooit in quarantaine

De komende dagen treden meerdere muzikanten op voor zorginstellingen in Coevorden, die op slot zitten vanwege maatregelen om corona buiten de deur te houden. Het initiatief komt van Saskia Kluwen van Theater Hofpoort. "Ik dacht: We moeten iets doen waar we goed in zijn. Muziek verbindt en biedt troost en gezelligheid. Muziek gaat nooit in quarantaine." Ze vroeg artiesten en instellingen zich aan te melden.

Het optreden bij het Thomashuis wordt gehouden in de grote achtertuin van het pand. Daar komen in principe geen 'vreemden'. "Anderhalve meter afstand houden is hier heel moeilijk", zegt Schoonewille. "Dat gaat niet in een huis met negen bewoners."

Daarnaast vragen de bewoners soms ook om een knuffel en begrijpen ze het niet als ze die niet krijgen. Ook moeten begeleiders soms de bewoner bij de hand pakken om ze te verplaatsen of verzorgen. "Het is erg lastig voor ons."

Jonge accordeonspeler

Tot en met dinsdag wordt elke dag een optreden gegeven bij een zorginstelling. Zo speelt maandag een jongen accordeon voor de ramen van woonzorgcentrum Sint Franciscus. "Er melden zich nog steeds mensen aan", zegt Kluwen. "Maar we kijken elke dag wat nog kan en mag."