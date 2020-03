Sanne zorgt voor vrolijke post bij ouderen in Coevorden

"Ik zag op het nieuws dat de verzorgingstehuizen en woonzorgcentra op slot gingen en ik had het gevoel dat ik iets moest doen voor de mensen die nu alleen kwamen te zitten", vertelt Sanne. "Toen bedacht ik Vrolijke Post Coevorden, omdat ik het zelf ook heel erg leuk vind om post te versturen en post te krijgen."

Mensen die dat leuk vinden, kunnen een kaartje schrijven of een tekening maken en bij Sanne langs brengen. Zij sorteert de post, doet het in een envelop en vouwt er een kaartje omheen waarop staat dat het bij Vrolijke Post Coevorden hoort.

Sanne: "Sommige ontvangers zijn dementerend, dus die snappen niet goed waarom en van wie ze post krijgen. Vandaar dat ik de post sorteer en op een bijgevoegd kaartje uitleg waarom ze een leuk kaartje krijgen."

De mooi versierde bezorgdoos van Vrolijke Post Coevorden (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Honderden kaartjes en tekeningen

Al meer dan driehonderd kaartjes en tekeningen heeft Sanne al door de brievenbus gekregen, sinds ze begin vorige week Vrolijke Post Coevorden in het leven riep. "Ik plaatste 's avonds iets over het initiatief op Facebook en de volgende ochtend lagen er al tekeningen op de deurmat. Dat vond ik wel bijzonder, dat er zo snel gehoor aan gegeven werd."

Sanne heeft contact met zorgcentra De Schutse en het Aleida Kramer in Coevorden. Gisteren bezorgde ze haar eerste lading post in een versierde doos bij De Schutse. "Ik hoopte dat ik misschien een paar tientallen kaartjes zou ophalen, zodat die misschien per tehuis konden rouleren, maar nu heb ik bijna genoeg kaartjes om elke bewoner twee kaartjes te geven", vertelt ze trots.

Eenzaamheid

De bewoners van de woonzorgcentra mogen hun huis niet uit en ook geen bezoek ontvangen. Het enige fysieke contact met iemand anders is met de zorgmedewerker. Daarom ligt eenzaamheid op de loer. "Iets als videobellen kunnen de meeste ouderen ook niet, dus het is heel belangrijk om ze toch een hart onder de riem te steken", vindt Sanne.

Heel Coevorden maakt kaartjes voor bewoners van de woonzorgcentra (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Rina Sommer van De Schutse in Coevorden is het daarmee eens. Ze is activiteitenbegeleider bij het woonzorgcentrum en merkt nu al dat ouderen zich eenzaam gaan voelen: "Veel mensen moeten in hun appartement blijven. Ze kunnen geen familie of vrienden ontvangen, dus elk klein gebaar is welkom bij de bewoners. Dat Sanne dit bedacht heeft en al die kaartjes bij ons komt afleveren is super."

Een beetje zonneschijn

Bewoonster Henni Steunenberg is dolblij met haar kaartje. "Ik had hem al aan de wand gehangen", zegt ze vanaf haar balkon, terwijl ze het kaartje trots laat zien. 'Een beetje zonneschijn' staat erop. "Ik vind het een heel leuk idee."

Op de vraag hoe lang Sanne de vrolijke post nog gaat verzamelen en rondbrengen antwoordt ze: "Zo lang het nog nodig is. Dus als het coronavirus nog heerst en de mensen nog alleen zijn. Maar ik hoop dat mensen ook nadat het virus is overgewaaid blijven omkijken naar de mensen in de zorgcentra, en kaartjes blijven sturen."

De eettafel ligt vol met vrolijke kaartjes voor de ouderen in Coevorden (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Mogelijk gevaar

Het UMCG in Groningen heeft opgeroepen om géén kaarten naar kwetsbare patiënten te sturen, omdat het coronavirus 24 uur zou kunnen overleven op papier. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen onderzoekt nog of dit inderdaad het geval is. Mocht het zo zijn dan gaan zij de kaarten twee dagen bewaren, voordat ze aan de patiënten worden gegeven. Ook de Schutse in Coevorden laat vooralsnog gewoon post toe.

Wil je ook een kaartje sturen naar een van de ouderen in de woonzorgcentra van Coevorden? Vraag dan het adres van Vrolijke Post Coevorden via vrolijkepostcoevorden@gmail.com.