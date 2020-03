Aanleg glasvezel in gemeente Coevorden vertraagd

"Er is nu nog één ploegje van een man of vijf bezig met de aanleg, waar normaal gesproken meerdere ploegen in het veld werken", zegt Marja Jonkers van Glasvezel Zuidenveld. "De aannemer werkt veel met Poolse werknemers en die zijn nu allemaal naar huis."

Het is dus niet zo dat het werk stilligt, maar de snelheid is er wel uit. "We proberen nog zoveel mogelijk door te werken binnen de maatregelen die door de instanties zijn voorgeschreven. Zo wordt er nog wel geschouwd en worden ook adressen aangesloten. Iedereen wordt nog eens extra gebeld en direct contact wordt vermeden."

Streep door juni 2021

Volgens de oorspronkelijke planning zou in het hele buitengebied van de gemeente Coevorden in juni volgend jaar glasvezel moeten liggen. "Dat gaan we niet halen, dat is zeker", stelt Jonkers. Hoe de planning er nu uit gaat zien, is koffiedik kijken. "Daar is nu eigenlijk nog geen zinnig woord over te zeggen."

Bij het bewonersinitiatief Glasvezel Zuidenveld komen op het moment nog weinig vragen binnen over de verdere gang van zaken. "Ik denk dat mensen nu eerst met andere zaken bezig zijn, voor ze zich afvragen hoe het met hun glasvezelaansluiting zit." Jonkers ziet in deze tijden het belang van glasvezel wel benadrukt worden. "Nu er veel thuisgewerkt wordt, mensen videobellen en school via internet gaat, blijkt maar weer hoe belangrijk een snelle internetverbinding is."

Glasvezel Zuidenveld

De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Coevorden begon afgelopen zomer. Net voor de jaarwisseling werden de eerste adressen aangesloten, in Gees en Geesbrug.