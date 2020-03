Acht nieuwe nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Op dit moment zijn in Drenthe 51 mensen besmet met het coronavirus. Sinds gistermiddag zijn er acht patiënten bijgekomen. Dat is de grootste stijging in een dag tijd tot nu toe, blijkt uit cijfers van de GGD Drenthe.

In de gemeente Coevorden zijn nog altijd de meeste besmettingen geconstateerd, maar dat aantal is gelijk gebleven aan dat van eind vorige week; veertien mensen in totaal. In Tynaarlo kwam er één nieuwe besmetting bij, daar bedraagt het totaal nu acht zieken. In Hoogeveen en Emmen zijn zeven mensen besmet of besmet geweest. In beide gemeenten kwam er één patiënt bij.

Het totaal aantal besmettingen in Assen is momenteel vier, in Meppel en De Wolden drie, in Westerveld twee en in Midden-Drenthe, Noordenveld en Aa en Hunze één. Alleen in de gemeente Borger-Odoorn zijn officieel nog geen besmettingen vastgesteld.

Het werkelijke aantal coronapatiënten in onze provincie ligt vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen meer getest wordt door de GGD.