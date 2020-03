Bewoners Camping Anloo willen uitstel handhaving vanwege corona

Nu het coronavirus rondwaart, en mensen vooral thuis moeten blijven en afstand van elkaar moeten houden, vinden ze het onverantwoord dat mensen onder dreiging van een dwangsom nu ineens uit hun huisje moeten.

Rust en bescherming

"We willen rust en bescherming, juist nu!", zegt initiatiefneemster Marian Zonderland van de petitie. "Je gaat mensen die geen alternatief hebben, niet bij hun kinderen laten wonen in deze situatie. Corona maakt het allemaal veel lastiger nu."

De petitie die ze is gestart, is inmiddels 63 keer ondertekend. Het streven was 100, maar dat gaat niet lukken, zo vreest Zonderland. "Ik wil toch vandaag nog de petitie naar de gemeente sturen. Want het is de uiterste datum dat de bewoners bezwaar konden indienen tegen de handhavingsbrief die ze onlangs kregen. We moeten nu dit signaal afgeven. Er is al zoveel stress en onrust geweest, en nu komt het gevaar van het coronavirus er nog eens overheen. Ik isoleer me hier ook al."

Dwangsom 30.000 euro

Eerder deze maand kregen 32 bewoners een brief van de gemeente Aa en Hunze dat ze moeten vertrekken, anders dreigt er een dwangsom van 30.000 euro. De meeste bewoners hebben bezwaar gemaakt, maar sommige zijn ook halsoverkop vertrokken, geschrokken van de dreiging.

Ook heeft een aantal bewoners inmiddels een andere woning toegewezen gekregen. Zonderland zelf is er ook één van. "Ik kan naar Groningen, ruim een week geleden heb ik een huisje geaccepteerd van de woningbouwvereniging. Maar ik heb nog geen contract en geen sleutels. En ik kan ook niet zomaar verhuizen, omdat mijn familie die elders woont ook niet deze kant op durft te komen om te helpen door het coronavirus."

Het is bespottelijk hoe de gemeente met de handhavingsbrief zo kort na de crisissituatie de mensen hier een mes in de rug steekt." Marian Zonderland, bewoonster Camping Anloo

Stapelgek

Volgens Zonderland is het nu zaak 'dat de gemeente Aa en Hunze eens haar medemenselijkheid toont'. "Geef mensen in deze moeilijke periode nog een half jaar de tijd. Het is bespottelijk hoe de gemeente de mensen hier een mes in de rug steekt met die handhaving in zo'n korte tijd na de hele crisissituatie. Eerst was er het faillissement, vervolgens de stroomafsluiting en de dreiging dat het water en de riolering eraf zouden gaan. Er was ontzettend veel stress, er lijkt nu wat rust, en de ergste weerstand is afgenomen. Maar je wordt er stapelgek van."

Overleg bij gemeente

Woordvoerder Adwin Peeks van de gemeente Aa en Hunze kent de petitie inhoudelijk nog niet. Maar vanmiddag is er intern overleg bij de gemeente, zo laat hij weten. Over zowel de binnengekomen bezwaren van aangeschreven campingbewoners, als ook over het coronavraagstuk. "Wij moeten ook nog bedenken hoe we hiermee omgaan. Want de wereld is vergeleken met twee weken geleden wel even anders geworden. Dus daar kijken we zeker naar", zegt Peeks. Op dat overleg wil hij niet vooruitlopen.

Behoud water en riool?

Behalve zorgen over gemeentelijke handhaving met het coronavirus, maken de bewoners zich ook druk om behoud van het water en de riolering. Stromend water en een noodaggregaat voor de rioolpompen zijn voorlopig tot 1 april geregeld door beide voorzieningen zelf te financieren. Dat gebeurde dankzij de oprichting van Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo, die onder gebruikers voldoende geld inzamelde. Maar voor de komende maand moet er opnieuw rond de 2500 euro zijn ingezameld om de waterrekening van april bij de WMD te kunnen betalen, en diesel en huur voor het noodaggregaat.

Volgens Marian Zonderland loopt de inzameling daarvoor 'beslist niet fantastisch'. "We hebben 26 deelnemers die tot nu toe meebetalen. Dat zouden er veel meer kunnen zijn. Maar er zijn ook veel recreanten die straks wel naar hun eigen chalet op de camping willen, maar die nog afwachten als het gaat om meebetalen. Ook zij zijn er toch bij gebaat dat er de komende tijd water en riolering blijft."

(Verhaal gaat verder onder de foto)

Met aggregaten zorgen bewoners voor hun eigen stroom op Camping Anloo (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Stroomvoorziening

Volgens Zonderland wordt donderdag besloten hoe de financiën ervoor staan, en of de voorzieningen behouden kunnen blijven. Ondertussen laat de Stichting ook onderzoeken of er op een of andere manier toch weer een stroomvoorziening kan komen die veilig en betaalbaar is. "We doen dat in overleg met Enexis. We willen gaan kijken wat het kost en wat de achterban ervoor over heeft", zegt woordvoerder Henri Dijksterhuis namens de Stichting. In januari sloot Enexis het elektriciteitsnetwerk af op Camping Anloo, omdat na brandjes bleek dat de boel onveilig was. De overgebleven campingbewoners behelpen zich sindsdien met aggregaten.

Veel vertrokken

Van de tachtig bewoners die er begin dit jaar nog woonden, zijn er inmiddels zo'n vijftig vertrokken. Ook veel recreanten hebben hun chalet of stacaravan weg laten halen vanwege de onzekere toekomst van de failliete camping. Twee hectare van de vijf hectare grond van het recreatieterrein was in handen van de inmiddels failliete eigenaar Broekema's Camping Service BV. Daar hadden veel mensen een eigen stacaravan neergezet.

Op het recreatiepark aan de Bosweg in Anloo stonden begin dit jaar, toen het faillissement werd uitgesproken, ruim 200 chalets en stacaravans. Een deel ervan is particulier bezit. Zo zijn er dertig verschillende eigenaren, die met elkaar zo'n tachtig huisjes bezitten. Sommigen hebben ook de grond van de kavel in eigendom, anderen niet.

Drie partijen zijn hypotheekhouder en hebben meer dan een miljoen euro tegoed van de failliete BV. Een curator is bezig om de complexe situatie te ontrafelen. Inmiddels zijn spullen die onder de inventaris van campingrestaurant Woodz vielen, of voor campingonderhoud nodig waren, geveild.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Veel recreanten hebben hun chalet al opgehaald. Maar op het terrein staan tientallen chalets die in particuliere handen zijn. De Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo probeert nu de camping draaiende te houden voor de komende tijd. Maar de gemeente eist van 32 bewoners die er permanent wonen, dat ze nog deze maand vertrekken. Doen ze dat niet, dan dreigt een boete van 30.000 euro.

Lees ook: