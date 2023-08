Kunstwerk op Molenbelt knipoogt naar Coevorder geschiedenis

Een kunstwerk van zeven meter hoog van twee korenaren wordt vanmiddag gepresenteerd op de Molenbelt in Coevorden. Eeuwenlang heeft er op deze locatie een molen gestaan, maar daar is nu niets meer van te zien. Tegenwoordig kun je op de Molenbelt je auto parkeren.

Met het kunstwerk van Hans Jouta wordt de historische Molenbelt weer onder de aandacht gebracht. "In 1609, toen de nieuwe vesting ongeveer was gebouwd, moest er ook een molen komen. Anders moesten de Coevordenaren alles buiten de stad laten malen", vertelt Henk Mepschen, gemeentearchivaris van de gemeente Coevorden.

"De eerste molen die er stond was een houten molen die op een standaard staat, zo'n molen heet een standerdmolen. Als je daar een beeld van wilt hebben moet je eigenlijk naar de molen in Bourtange kijken", legt Mepschen uit.

Gebroeders Belt

Bijna anderhalve eeuw later was de oorspronkelijke molen aan vervanging toe. "In 1751 is de molen weer herbouwd en dat was toen ook een standerdmolen", aldus Mepschen. In 1869 nam Coevorden afscheid van dit type molen en is op dezelfde plek een stellingmolen gebouwd. "Een echte stenen stellingmolen, met een rietgedekte kap."

De gebroeders Jan en Johan Belt werden molenaars bij deze nieuwe molen en zij zijn dus de naamgevers van de plek waar nu het kunstwerk komt te staan. "In de volksmond werd die plek vanaf toen de Molenbelt of Meulenbelt genoemd."

Zwembad

In 1940 is de molen definitief gesloopt, maar de plek bleef bijzonder voor Coevorden. "Er is toen een zwembad op deze plek gekomen, dat was een soort instructiebad. Ik ben zelf in Coevorden opgegroeid, dus ik heb daar zelf ook mijn zwemlessen gehad. En wie eigenlijk niet in Coevorden, want ik denk dat iedereen wel met dat zwembad te maken heeft gehad", vertelt Mepschen.