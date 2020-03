Nijeveen krijgt melkboer 2.0 aan huis tijdens coronacrisis

Terwijl Jan omstreeks zeven uur 's avonds de koeien melkt, vult Baukje de auto met flessen melk en yoghurt. Deze avond moet ze vijftig flessen bezorgen in Nijeveen en Meppel. "Zodra de melk uit de koe is, gaan we het filteren en koelen. Daarna kan het de fles in, zodat onze zuivel binnen 24 uur bij de mensen in de koelkast staat", legt de boerin uit.

'Net als vroeger'

Het idee om melk aan huis te bezorgen ontstond al eerder dit jaar, maar dat kwam nooit van de grond. "We hebben een melktap aan huis, maar tijdens deze crisis leek het ons een goed moment om te gaan bezorgen. Het valt in de smaak, want ook komende donderdag gaan we weer op pad", vertelt Baukje.

Ook de adresjes de ze langsgaat, zijn blij met de service. "Net zoals het vroeger was. Ik werk vijf dagen in de week en ik laat inmiddels alle levensmiddelen thuisbezorgen, want in deze hectische situatie kom ik liever niet meer in de supermarkt. Dit is ideaal", vertelt een inwoonster van Meppel.

Contactloos

Baukje verzoekt klanten per contactloze pin of met een 'Tikkie' te betalen. "Om contact zoveel mogelijk te mijden."