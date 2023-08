Meer onderzoek nodig naar mestvergister Coevorden: 'Leidt tot 242 extra vrachtwagens per dag'

De provincie wil mogelijk een vergunning verlenen voor zo'n mestvergister, maar liet eerst de effecten op het milieu onderzoeken. Als het aan het bedrijf Nature Energy ligt, komt er een vergister die maximaal 25 miljoen kuub gas produceert en 600.000 ton meststoffen. "Daarvoor is per jaar 616.000 ton dierlijke mest nodig. Dit leidt onder andere tot 242 extra vrachtwagens per dag", zegt de commissie.

Volgens de commissie is er nog te weinig inzicht in de vrijkomende emissies van zo'n installatie. Ook zijn andere manieren om mest te verwerken niet voldoende onderzocht. "Het is daarnaast onduidelijk of de installatie de negatieve milieugevolgen maximaal beperkt. Ook zijn de stikstofuitstoot en -maatregelen onzeker en zijn de veiligheidsrisico's niet volledig uitgewerkt."