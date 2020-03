Drentse turfjes voor WZA-medewerkers

Banketbakker Athier Alsady: "Wij voelen veel respect voor hen. Het zijn heftige en moeilijke tijden in de zorg. Daar draaien ze flink wat overuren. En als steun voor hen willen we wat doen. En met een hartje, want het is ook een beetje liefde erbij."

Tijd over

De brood- en banketbakkerij heeft tijd over, zegt Amir Alsady. "Er is een gigantisch groot gat gevallen bij ons in de productie. Veel minder werk, deze crisis raakt ons en dat is ook emotioneel. Vorige week hebben we met de collega's rond de tafel gezeten en gesproken over de vraag wat we kunnen doen voor onze zorgverleners. Zijn zijn heel druk om zo goed mogelijk om te gaan met de patiënten en wat er verder nog op ze af komt."

De Drentse turfjes, met chocola, rozijnen en nootjes, een lekker smeuïg kruidcakeje volgens Amir, gaan in grote dozen. Hij levert ze met de bestelauto af bij de keukeningang van het WZA. Daar staat Kirsten Leendertse klaar om ze in ontvangst te nemen.

Even wat verwennerij

"Lekker", zegt Kirsten als de manshoge stapel dozen naar binnen gereden wordt. De verrassing gaat in goede aarde vallen bij de medewerkers, zegt ze. "Dat weet ik wel zeker. Ja, echt in deze tijd is het zo leuk dat er aan ze gedacht wordt. En er zijn veel mensen bij ons aan het werk. Daar gaan goede reacties op komen. Het is even wat verwennerij."

Vorige week kwamen er nog 1200 bossen tulpen, dat was ook al zo leuk, zegt Kirsten. "Medewerkers hebben de bloemen ook mee naar huis genomen, dan worden ze er daar nog aan herinnerd. En dit is ook superleuk."

Restaurantmedewerkers van het WZA delen de Drentse turfjes uit op de afdelingen. Amir stapt weer in de bestelauto. "Als er geen werk is, dan kun je ook niks anders. Mensen bestellen geen verjaardagstaarten meer voor op het werk, er zijn geen bruiloften, dus het is veel minder nu. We gaan vandaag nog wat schoonmaken, maar dan is dat het ook wel. Dus we doen wat we kunnen. En dan hopen we dat we er met zijn allen goed door heen gaan."