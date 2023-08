SV Tynaarlo 75 jaar: 'Iedereen in het dorp draagt de vereniging'

En ook de titel van het boek, Groeiend & Bloeiend, komt uit de historie van de vereniging. "Een van de regels in het clublied is dat wij groeiend en bloeiend zijn", vertelt Faber. "Dat was 75 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo."

Interviews

Samen met een redactieteam heeft Darwinkel de historie van de SV op papier gezet. "Vorig jaar zijn we begonnen en is het redactieteam het dorp ingegaan om interviews te houden. Dit hebben ze keurig opgenomen, uitgetikt en aan mij gegeven. Vervolgens heb ik daar verhaaltjes voor het boek van gemaakt."

Het meest bijzondere verhaal is volgens Darwinkel van Herman Rubingh, die afgelopen april overleed. "Hij was 97 jaar en heeft hier de gymnastiek en de afdeling handbal opgericht. Hij woonde op het laatst in een verzorgingstehuis in Westerbork, maar zijn verhaal hebben wij nog goed in het boek staan. Hij was nog goed te pas toen wij hem spraken, dus dat zijn wel mooie dingen natuurlijk."

Gymjuf

Ook het verhaal van Darwinkels oude gymjuf brengt hem aan het lachen. "Zij is nog steeds in leven en kan nog steeds haar benen in haar nek leggen. Dankzij haar kon ieder kind in Tynaarlo op zijn kop staan."