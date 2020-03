Oudere bewoners Amstelflat in Assen moeten vanwege corona verkassen

Zorggroep Drenthe verhuist morgen een groep oudere bewoners uit de Amstelflat in Assen. Ze gaan naar woonzorgcentrum Vijverhof in de stad, omdat ze daar veiliger zijn vanwege het coronavirus.

Zorggroep Drenthe huurt 24 appartementen van woningcorporatie Actium in wooncomplex De Amstel in de Asser wijk Pittelo. Het gaat om een kwetsbare groep van 14 ouderen die moet verkassen, waarvan een deel dementerend is. In totaal telt de Amstelflat 60 appartementen, waar Actium ook nog andere huurders heeft zitten. Daardoor is sluiting van het complex onmogelijk.

"Dit maakt het risico op besmetting voor cliënten van Zorggroep Drenthe te groot", zo zegt de zorginstelling. "En kan het overheidsbeleid omtrent het sluiten van zorglocaties onvoldoende uitgevoerd worden."

Zeer ingrijpend

Lex Smetsers, van de Raad van bestuur van Zorggroep Drenthe, erkent dat de verhuizing 'zeer ingrijpend is voor alle betrokkenen'. "Maar we proberen de verandering zo soepel mogelijk te laten verlopen. De voor de cliënten vertrouwde medewerkers verhuizen zoveel mogelijk mee naar de andere locaties." Ook gaan zoveel mogelijk vertrouwde spulletjes uit het appartement mee naar de nieuwe woonplek.

Het kabinet maakte donderdag bekend dat de deuren van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moeten sluiten, om de kwetsbare groep ouderen te beschermen tegen het coronavirus. Zorggroep Drenthe heeft in De Amstel zo'n kleinschalige woonvorm. "Maar voor De Amstel is het geheel sluiten van het appartementencomplex ononmogelijk", zo zegt Smetsers, "omdat er ook andere huurders zitten." Zorggroep Drenthe had daarom geen andere keuze, dan 14 van haar cliënten vanuit De Amstel tijdelijk te verhuizen naar een andere locatie van de zorginstelling. Dat is verzorgings- en verpleeghuis Vijverhof geworden.

Commotie

Onder familie van Amstelflat-ouderen ontstond dit weekend commotie over de plotselinge verhuizing, wat zonder familieleden moet gebeuren. Zo was Assenaar Majid Kors 'woedend' dat hij er morgen niet bij mocht zijn, om zijn 81-jarige moeder te begeleiden. Kors' moeder is dementerend en compleet 'in de war' over de aanstaande verhuizing. "Maar vanwege besmettingsgevaar mochten we er niet bij zijn. Aan de ene kant misschien te begrijpen, dat ze geen risico willen lopen. Maar onze moeder snapt dat niet. Het is al zo ingrijpend dat ze uit haar vertrouwde omgeving weg moet. En dat er dan helemaal niemand van de familie bij mag zijn, als vertrouwd gezicht, dat kan gewoon niet, dat is onmenselijk."

Woedende mail

Kors trok gisteren met een woedende mail aan de bel bij Zorggroep Drenthe over de situatie. En dat heeft geholpen. Hij heeft nu alsnog toestemming gekregen om morgen, samen met zijn zus, hun moeder te begeleiden. "Ik ben ontzettend blij voor ons. En ik weet niet hoeveel meer kinderen hier boos over zijn. Daar heb ik verder geen zicht op. Het gaat hier om kwetsbare ouderen die al in de war zijn. Zoiets moet je niet zonder familie doen. Want wie bepaalt bijvoorbeeld welke dierbare spulletjes mee moeten naar de Vijverhof, verhuizers hebben daar geen zicht op."

Bestuurder Lex Smetsers van Zorggroep Drenthe begrijpt de emoties omtrent de verhuizing. "Maar we kiezen in principe niet voor begeleiding door naasten, om de kans op besmetting te voorkomen." Hij wil verder niet op de situatie van de familie Kors ingaan. "Maar het kan het zijn dat er redenen zijn om af te wijken. Dat zijn de uitzonderingen op de regel. Maar daarover kunnen we geen verdere uitspraken doen."

Majid Kors is in elk geval tevreden over de gewijzigde opstelling van Zorggroep Drenthe. "Moeder is vanaf vrijdag al extra verward over die verhuizing. Ze belt constant, met vragen over die verhuizing en zegt dat ze net al verhuisd is. Het is maar goed dat we er morgen bij zijn."