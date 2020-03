UMCG Ambulancezorg uit Tynaarlo vervoert Brabantse coronapatiënten

Afgelopen vrijdag werd begonnen met deze actie. Meerdere ambulancemedewerkers uit Drenthe, Groningen en Friesland vertrokken naar Brabant. Met ambulances en de Noord-Nederlandse ambulancebus werden zo'n zestig besmette coronapatiënten vervoerd naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. "Het was een grote operatie", vertelt directeur Victor Verrijp. "We gaan ermee door zolang het nodig is, de ziekenhuizen in Brabant aangeven dat ze de hulp nodig hebben en zolang de ziekenhuizen in Noord-Nederland de steun kunnen leveren."

Schrijnende situatie

Tijdens de grote operatie dit weekend heeft Aukje Brouw, manager van de Ambulancezorg in Tynaarlo, gefilmd hoe het eraan toegaat. De video's zijn naar het nieuwe NPO 1-programma Frontberichten gestuurd waar onder andere haar verhaal voor heel Nederland te zien is. "Wij vervoeren deze mensen dus naar Noord-Nederland", vertelt Brouw. De medewerkers hebben speciale pakken aan en moeten na de rit de ambulances helemaal schoonmaken. "Dat neemt zo'n anderhalf tot twee uur in beslag. Dus buiten het verhaal dat het in Brabant zo schrijnend is, is het ook voor degenen die deze patiënten vervoeren erg belastend. Ook de emotionele belasting is gewoon enorm. We zijn hier in het Noorden pas net begonnen, dat is ook iets wat we ons steeds meer beseffen."

Na de rit van Tynaarlo naar Brabant en weer terug laat Brouw zien hoe de ambulance schoongemaakt wordt en hoe de beschermende pakken uitgetrokken moeten worden. "Doe de capuchon af en raak daarbij de buitenkant van de capuchon niet aan!", hoor je achter de camera vandaan komen. Volgens Brouw voelde het voor de medewerker die naar Brabant was gegaan 'erg onplezierig, maar tegelijkertijd twijfelde ze ook niet om het te doen'. Hoe tegenstrijdig is dat, vraagt Brouw zich af...

De belangrijkste reactie die directeur Verrijp van zijn medewerkers krijgt, is dat de situatie heel ernstig is. "Het allerbelangrijkste wat we horen is het contrast tussen de drukte en de vermoeidheid in de ziekenhuizen, waar de collega's in de ziekenhuizen alles op alles zetten om goede hulp te verlenen. En anderzijds zijn er toch veel burgers die toch met grote groepen samenkomen. Dus nogmaals het beroep op alle Nederlands: houd afstand. Dat is nodig om dit virus onder de knie te krijgen." Ook Brouw is het daarmee eens, blijkt uit haar vlog. "Waar we vooral heel boos en ontzettend verdrietig over zijn is dat mensen gewoon lekker naar buiten gaan. Het leven van de mensen riskeren die nu dag en nacht de patiënten verzorgen."

Steun leveren

Dat het ambulancepersoneel nu meehelpt om coronapatiënten vanuit het zuiden van ons land te vervoeren, betekent volgens Verrijp niet dat er in Drenthe niemand meer geholpen kan worden. "Tijdens het Regionaal Overleg Acute Zorg wordt dagelijks bekeken wat de situatie is op basis van de zorgvraag van noordelijke patiënten. Op die manier is er voldoende zorg voor de Noord-Nederlanders beschikbaar. Als de zorgvraag in Brabant zo hoog is als het nu is, dan zullen we ook onze steun daar moeten leveren. Wie weet hebben wij straks ook hun hulp nodig. Zo moeten we in Nederland elkaar helpen en adequaat zorg leveren." Verrijp houdt er rekening mee dat dit langere tijd doorgaat. "Daarop plannen wij ook onze zorg in."