Wat 'n Kunst-festival valt samen met heropening centrum Roden

Komend weekend is het dubbel feest in Roden. Niet alleen staat het dorp het gehele weekend in het teken van festival Wat 'n Kunst, ook wordt het Roner centrum officieel heropend.

Het Wat 'n Kunst-festival is al jaren niet meer weg te denken op het Roner programma. Een culturele afsluiter van de zomer met kunst, muziek, stand-up-comedy, dans en zang. "Het is dit jaar al de zesde keer", zegt organisator Piet van Houten. "Waar we in het verleden nog weleens drie dagen over het festival deden, hebben we nu voor twee dagen gekozen. Aanstaande zaterdag en zondag dus."

Gevestigde namen en aanstormend talent

De zaterdag staat in het teken van muziek, met optredens van Noordenveldse sterren als Zoë Tauran, Ellen ten Damme en Tony Neef. "Dat zijn gevestigde artiesten die hun roots in onze gemeente hebben", zegt Van Houten. "Maar we bieden ook een podium aan jong talent."

In totaal doen er zestig jongeren mee aan het 'podiumprogramma'. Zij zingen onder meer met de gevestigde namen en krijgen de kans om hun talent te laten zien. Daarnaast is er zaterdag een Noordenveldse uitmarkt. "Daar laat onder meer theater De Winsinghhof zien wat het komend theaterseizoen te bieden heeft en krijgt het verenigingsleven de kans zich te laten zien."

Kunstmarkt

De zondag staat vervolgens in het teken van de kunstmarkt, waarbij bezoekers meekijken naar demonstraties van kunstenaars of mee kunnen doen met workshops. "Aan het eind van de middag is dan het Walking Dinner langs meerdere Roner restaurants", zegt Van Houten. "Al jaren een gewaardeerde traditie."