Geen WK Superbike op TT Circuit in april

Alle samenkomsten zijn in Nederland tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van honderd personen. En dus gaat er definitief een streep door het WK Superbike op het TT Circuit van Assen. Zowel rechtenhebber Dorna als het TT Circuit hebben zelf nog geen mededelingen gedaan.

Het WK Superbike zou van 17 tot en met 19 april op het TT Circuit worden verreden. Het evenement in Assen trok de laatste jaren tussen de 30.000 en 35.000 bezoekers.

Nederland zou - na Australië, Qatar en Spanje - de vierde ronde in de strijd om het WK Superbike zijn. Maar het coronavirus gooit nu roet in het eten.

Vervangende data?

Alleen de eerste van het WK Superbike in Australië is tot nu toe verreden. Voor de races in Qatar zijn nog geen vervangende data gevonden. De wereldtitelstrijd in het Spaanse Jerez, die van 27 tot en met 29 maart gepland stond, wordt verplaatst naar het weekend van 23 tot en met 25 oktober. Of er voor Assen ook een vervangende datum komt, is nog niet bekend.

Sneeuw

Vorig jaar had het TT Circuit ook al pech met het WK Superbike. Toen werd de eerste racedag in Assen geschrapt in verband met sneeuw. De race werd toen een dag later ingehaald.

Op slot

Sinds vorige week maandag is het TT Circuit al dicht. Tot 6 april worden er sowieso geen evenementen meer gehouden.

