Noordelijke kranten verder in het nauw door coronacrisis

Het concern is uitgever van onder meer het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

Noodfonds

In een brief aan freelance medewerkers laat de hoofdredactie weten dat NDC in zwaar weer verkeert. "We zullen er niet alleen in staan, maar op de huidige coronacrisis zaten wij niet te wachten. Het omzetverlies zal ongetwijfeld zodanig zijn, dat we een beroep moeten doen op het noodfonds dat de regering deze week heeft ingesteld."

De gevolgen van de coronacrisis komen bij het krantenconcern extra hard aan. Het krantenconcern zit diep in de rode cijfers. Zo werd in 2018 nog een verlies van 4,8 miljoen euro geleden. Dat roept de vraag op of en hoe lang de krantenuitgever nog op eigen benen kan staan.

Gevolgen

Onduidelijk is nog hoe groot de gevolgen van de coronacrisis voor de noordelijke kranten zullen zijn. "Er zijn op dit moment meer vragen dan antwoorden, maar duidelijk is dat we dringend op onze kosten moeten letten. Dat moet ertoe leiden dat NDC mediagroep als zelfstandige uitgeverij overeind kan blijven."

Er wordt in de brief op gewezen dat de problemen 'vervelende gevolgen' voor de freelance medewerkers kunnen hebben. Daarbij gaat het veelal om ZZP-ers, die extra kwetsbaar zijn.

"Misschien heb je al minder opdrachten gekregen, word je minder ingehuurd of vrees je dat dat binnenkort gebeurt. Met deze brief wil ik je een hart onder de riem steken en tegelijkertijd uitleg geven over de maatregelen die NDC mediagroep heeft genomen", laat algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk de medewerkers weten.

Hulp

De freelance medewerkers die in het nauw komen, krijgen hulp. Daarvoor wordt een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat ingeschakeld.