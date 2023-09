Te hoge zoutsilo op nieuwe gemeentewerf geeft Noordenveld 'ongemakkelijk gevoel'

Op het terrein van de nieuwe gemeentewerf van Noordenveld staat een zoutsilo die tien meter te hoog is. Een melder vraagt de gemeente zelf om te handhaven en de Noordenveldse raad moet daar deze week een beslissing over nemen.

"In juli werd de zoutsilo geplaatst aan de Ekkelkamp en vrijwel direct kregen we een melding", vertelt wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen). Op de locatie constateerde een toezichthouder dat er een afgebouwde zoutsilo stond van bijna 17 meter hoog. Dat past niet in het bestemmingsplan, waarin staat dat een silo zeker tien meter kleiner moet zijn.

De gemeente Noordenveld bouwt een nieuwe gemeentewerf aan de noordkant van Roden. Op die plek komt ook een grondstoffencentrum. De bedoeling is dat het nieuwe gebouw in oktober wordt geopend.

Vrij apart

Ipema noemt het 'ongemakkelijk' dat de gemeente moet handhaven bij de bouw van een eigen gemeentewerf. "We moeten ons aan onze eigen procedures houden", zegt ze. "Het vervelende is dat de silo er nu wel staat, terwijl dat niet mag."

De gemeente heeft nu zélf een handhavingsverzoek gedaan. "Het is vrij apart dat je die melding bij jezelf doet", zegt Ipema. "Er gelden nu dezelfde regels als bij andere particulieren en bedrijven in de gemeente. Dat betekent dat er enige tijd over het verzoek heengaat. Ondertussen kijken we of er in de toekomst een vergunning in zit."

Raad aan zet

De gemeenteraad is nu aan zet, zegt Ipema. "Als zij een verklaring van geen bedenkingen afgeeft voor de bouw van de silo, dan kunnen we hem gewoon laten staan. Nu gedogen we hem eerst, in afwachting van wat de raad zegt. We gaan pas handhaven als blijkt dat er geen zicht is op een vergunning."