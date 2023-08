Na 90 jaar en drie generaties is het klaar: Slagerij Bouwman in Zuidwolde sluit

Het laatste varken is geslacht en de laatste koe uitgebeend bij Slagerij Bouwman in Zuidwolde. Slagersechtpaar Rob en Corry Veldman houdt ermee op. Na ruim negentig jaar sluit het familiebedrijf de deuren aan de Hoofdstraat definitief.

"Dat heeft meerdere redenen", vertelt Rob Veldman. "Ik ben 67 en mijn vrouw 65, dus ik heb pensioen. We hebben een dochter en die is wat anders gaan doen." Ook van buitenaf bleek er geen interesse te zijn in het overnemen van de zaak. "We hebben wel advertenties gezet op sociale media en in vakbladen, maar daar kwam niet één reactie op."

Familiebedrijf

Voorheen was het nooit de vraag of er een opvolger was voor de zaak die Jan Bouwman in 1933 oprichtte. Zijn dochter Gé nam het samen met man Freek Veldman over, daarna werd het slagersmes overgedragen aan Rob en Corry. De achternaam van opa bleef op de gevel staan. "Ik werd bijna verplicht om in de slagerij te werken. Maar wie wil er tegenwoordig nog een echt ambacht doen? Je hebt te maken met bloed, het is vaak koud werk en de eisen voor dierenwelzijn zijn streng."

Rob Veldman doelt op het ambacht slachten. Wekelijks werden er twee koeien en tien varkens verwerkt in de zaak. Hij haalde de dieren op, zette ze in de stallen achter de slachterij en op maandagochtend kon er dan geslacht worden.

Energiecrisis

Een jaar of vier geleden besloot het stel al om het rustiger aan te gaan doen en gebruik te maken van extra personeel. Veldman: "Maar toen kwam de energiecrisis. We waren 10.000 euro per maand kwijt aan gas en elektra. Een medewerker wilde nog graag in Oostenrijk gaan werken. Ik zei: 'Ik had je geen ontslag gegeven, maar ik ben blij dat je weggaat'. Maar daardoor ben ik zelf wel weer meer gaan werken."

Dit jaar kondigden twee andere medewerkers aan hun vleugels ergens anders uit te zullen slaan. Deze maand namen Rob en Corry het besluit om er zelf ook mee op te houden. Begin deze maand, vlak voor hun vakantie, bleek de laatste verkoopdag.

"Het was zo ontzettend druk. We hadden de klanten al een beetje gewaarschuwd dat we er weleens mee op zouden kunnen houden. Om 12.00 uur was de hele toonbank leeg", zegt Veldman. In de laatste week van hun vakantie ging het stel naar de notaris,om definitief een punt te zetten achter jarenlang vlees verwerken.

Hopen op een wonder