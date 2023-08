Gevangenismuseum Veenhuizen noteert drukste maand ooit met 20.000 bezoekers

Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen heeft een recordmaand achter de rug. Nooit eerder bezochten zoveel mensen het museum als in augustus, waar vandaag de twintigduizendste bezoeker werd verwelkomd. Diegene mocht een cadeautas met lekkernijen uit Veenhuizen mee terug naar huis nemen.

De eerste week van deze maand was de best bezochte week, toen het Gevangenismuseum 7500 gasten over de vloer kreeg. Dat was al een week vol uitersten, want normaal gesproken komen er in heel augustus gemiddeld 15.000 bezoekers naar het museum.