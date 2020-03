Campings bereiden zich voor, maar weten nog niet waarop

Bij de ingang zijn nieuwe plantjes gepoot, waar nodig zijn reparaties uitgevoerd en het zand in de speeltuinen is aangevuld. Als de familie klaar is met het poetsen van de doucheruimtes is de camping er klaar voor. "Het wordt steeds spannender. Ik merk wel dat het per dag, per uur wisselt en spannender wordt. Vandaag zijn de hoge heren weer allemaal bij elkaar dus we gaan het zien. We bereiden ons voor dat we 1 april open gaan en wordt het anders, dan gaan we ons aanpassen."

Vouchers

Heijn houdt het nieuws goed in de gaten. Daarnaast heeft ze ook veel contact met campingeigenaren in de omgeving. Daar heeft ze ook het idee vandaan om vouchers uit te geven aan toeristen die het verblijf willen annuleren. Die mag dan op een ander moment alsnog de vakantie komen vieren. Op die manier hoeft Heijn het geld niet terug te geven.

"Naarmate de dagen vorderen worden de gasten wel onrustiger en vragen: wat gaan jullie doen? Er komen meer telefoontjes en meer vragen. Eerst vroegen ze om april, maar inmiddels vragen ze ook om mei en juni."

Onrustige gasten

Heijn heeft wel overwogen om uit eigen beweging de camping te sluiten, zoals ook camping Hof van Saksen in Nooitgedacht al deed. "Dat is gewoon heel lastig. Als je dichtgaat zit je ook met je gasten en moet je hen het geld terugbetalen. Dat is een ingewikkelde kwestie want iedereen heeft investeringen gedaan afgelopen winter."

Camping open of dicht?

Maandagavond overleggen alle veiligheidsregio's met het kabinet over nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis. Burgemeester Aboutaleb gaf maandagochtend op NPO Radio 1 aan dat wat hem betreft het sluiten van de campings daar op de agenda staat. Als dat gebeurt, hoopt Heijn dat de periode niet heel lang wordt. "De meeste campings zijn maar een half jaar open. De maanden mei, juni, juli zijn van essentieel belang voor onze branche."

Overigens wil Heijn nog wel een nuance maken. "Ieder probeert in welke sector dan ook zijn best te doen om hier uit te komen. We zetten er met elkaar de schouders onder en dan hoop ik dat alles goed gaat komen."

Lees ook: