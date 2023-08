Blauwe supermaan laat zich zien, maar blauw wordt-ie niet: 'Misschien wel heel mooi rood'

Wie zich graag vergaapt aan het natuurschoon in ons universum, kan er vanavond en vannacht met een beetje geluk weer goed voor gaan zitten. De blauwe supermaan laat zich namelijk weer zien. Maar anders dan je misschien vermoedt, slaat de naam niet op de kleur van de maan, maar op de tijd van verschijnen. De tweede volle maan in één maand tijd noemen we namelijk een blauwe maan.

"Mensen die vanavond naar de hemel gaan kijken, zien dan ook geen blauwe maan", zegt Theo Jurriens. De uit Meppel afkomstige sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat je ook de omschrijving supermaan maar helemaal moet vergeten. "Maar wat wél spannend is: het kan zomaar zijn dat vanavond de maan heel mooi rood gekleurd is. Ik heb 'm eerder deze week gezien en toen was-ie ook mooi rood."

Bosbranden

Dat de maan zo duidelijk rood kleurt, heeft te maken met bosbranden in Canada. "De roetdeeltjes daarvan gaan de oceaan over als de wind gunstig staat en door die roetdeeltjes in de lucht boven West-Europa kleurt de maan rood. Dat er roetdeeltjes uit de andere kant van de wereld helemaal in West-Europa terechtkomen vind ik eigenlijk veel bijzonderder dan al die blauwe manen of supermanen."

Wat volgens de sterrenkundige óók bijzonder is als er vanavond naar de maan wordt gekeken, is de stand van de planeet Saturnus, die net boven de maan staat. "Saturnus wordt de komende maanden steeds beter zichtbaar omdat die relatief dichter bij de aarde staat. De maan draait om de aarde, en de aarde draait om de zon, en Saturnus draait ook om de zon. Maar die afstanden zijn niet altijd dezelfde. Dat betekent dat als de maan dichter bij de aarde staat, hij groter aan de hemel staat. Dat wordt supermaan genoemd."

Verrekijker

Jurriens betwijfelt of mensen zonder bovengemiddelde kennis van het universum vanavond wel zien of de maan er, los van de rode kleur, anders uitziet dan normaal. "Toen ik klein was hoorde ik nooit iets over een supermaan en toen waren ze er ook al", lacht hij. "Let erop of-ie misschien nog een beetje rood is. En neem je verrekijker vooral mee, want je kunt als je goed kijkt misschien de ring van de planeet Saturnus zien."