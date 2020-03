Pijnlijke gevolgen van wolf zichtbaar tijdens lammertijd

In de eerste week van februari werden de schapen van Smit aangevallen door een wolf. Gevolg: vier dode schapen, zeker drie waren drachtig. Hij kan rekenen op een schadevergoeding voor de dieren die kort na of tijdens de aanval zijn overleden.

Vergoeding?

Dat geldt niet voor de lammetjes die de afgelopen weken dood zijn gegaan. Want een schapenhouder krijgt, na een bezoek van de wolf, enkel een vergoeding voor de lammetjes die binnen twee weken dood ter wereld komen. Ook moet dan aangetoond worden dat de wolf daadwerkelijk de boosdoener was, door bijvoorbeeld geboortecijfers te vergelijken met die van voorgaande jaren, toen er geen wolf was. Na de aanval begin maart bij Smit, zaten bijna alle lammetjes nog meer dan twee weken bij hun moeder in de buik.

Vier keer zoveel sterfgevallen

"Triest, normaal heb ik ongeveer drie of vier lammetjes die het helaas niet redden. Ik zit door het bezoek van de wolf al op twaalf", legt Smit uit. De vaste veearts van Smit, Bernd Hietberg, legt uit hoe dat kan: "Als een schaap stress ervaart komen er stresshormonen vrij. Die hormonen bereiken de baarmoeder en daardoor kunnen lammetjes te vroeg geboren worden."

Als een lammetje te vroeg wordt geboren is de kans op overleving erg klein, vertelt de veearts. "Bij schapen ligt de lengte van de dracht heel nauwkeurig. Het kan een dag eerder of later zijn, maar als die stresshormonen door de wolf te hoog zijn, dan worden ze te vroeg geboren. Ook op het moment dat schapen geen melk geven voor hun lammetjes, kan dit het gevolg zijn van de naweeën. Het zorgt ervoor dat Smit meerdere keren per dag met de fles langs een select groepje lammeren gaat.

Concluderend heeft Smit last van drie problemen, grotendeels veroorzaakt door de wolf: lammetjes die te vroeg worden geboren (en waarschijnlijk overlijden), dieren die dood worden geboren en schapen die geen melk geven.

'Tijd voor een plan'

"Als de wolf steeds vaker in Drenthe verschijnt en men vindt dat die hier mag blijven, dan is het wel tijd voor actie", meent veearts Bernd. "We moeten zorgen voor goede afrastering, zodat wolven afleren dat ze schapen moeten grijpen. We moeten niet afwachten tot de wolven zich aangeleerd hebben te jagen op onze landbouwhuisdieren en paarden. Het is tijd voor een landelijk of provinciaal plan om schapen te beschermen, om zo hopelijk slagvelden te voorkomen", sluit hij af.

