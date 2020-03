500 Drenten melden zich aan als extra handen voor de zorg

ZorgpleinNoord probeert met een speciale website vraag en aanbod in de zorg bij elkaar te brengen. Vanwege de coronacrisis zijn er veel extra handen nodig in de zorg.

Via de website extrahandenindezorg.nl kunnen zowel zorgpartijen als werknemers zich aanmelden. Het initiatief komt vanuit het Noorden, maar het gaat om een landelijke website, zegt Matthijs van Walsum van ZorgpleinNoord. "Deze website is voor het hele land acute noodzaak", zo zegt hij.

"Die extra handen in de zorg zijn hard nodig, of je nu wel of geen ervaring hebt in de zorg, dat maakt niet uit. Mensen kunnen aangeven dat ze willen helpen. Wij inventariseren welke behoefte organisaties hebben. We zijn al bezig met het koppelen van mensen aan de zorg", laat Van Walsum weten.

Helpende handen in Drenthe

In Drenthe is de bereidheid om te helpen groot, zegt de woordvoerder van ZorgpleinNoord: "De aanmeldingen stromen binnen, alleen al in Drenthe hebben al 500 mensen aangegeven te willen helpen. Een mooi aantal, maar we kunnen nog veel meer handen gebruiken."

Ook zonder ervaring

ZorgpleinNoord heeft het liefst mensen met ervaring in de zorg. Maar ook zonder die ervaring zijn mensen welkom. Zij worden onder meer gekoppeld aan organisaties zoals het Rode Kruis, dat ook vrijwilligers kan gebruiken.