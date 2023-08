Theatervoorstelling over Drentse vlaggenhijsers: Hoe is het om in Drenthe op te groeien?

De repetities voor het theaterstuk De Drentse Vlaggenhijsers zijn in volle gang. Aankomend weekend is de première van de voorstelling, dat in september op verschillende plekken in Drenthe wordt gespeeld.

Filmmaker Okki Poortvliet, theatermaker Hans van der Werf en vormgever Vera Vos gingen heel Drenthe door om zoveel mogelijk verhalen van Drentse vlaggenhijsers te verzamelen. Die zoektocht resulteerde al in een documentaire en nu is er ook een theatervoorstelling, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Interactieve kennismaking

Van der Werf geeft even later serieuze aanwijzingen. "Je komt van deze bult en mengt je dan in het gesprek", zegt hij tegen één van de acteurs. "Je komt zeg maar zo de woonkamer binnen, waar pa zit." De theatervoorstelling is een interactieve kennismaking over het leven van drie jonge Drenten en kent dus drie verhaallijnen. Vooraf kiest het publiek een speler en daarmee wandelen ze van scene naar scene op verschillende locaties in Drenthe.