Alle eindexamens voor middelbare scholieren worden geschrapt

In een verklaring laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten dat scholen op basis van de de schoolexamens moeten gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar afgenomen worden. Die tellen voor de helft mee voor het centrale examen.

Slob: "Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis."

De VO-raad, de scholenkoepel van het voortgezet onderwijs, en de grote onderwijsbonden meldden gisteren al dat de eindexamen wat hen betreft niet door zouden moeten gaan. Op 7 mei zouden de eindexamens beginnen.

Het is nog niet duidelijk hoeveel herkansingen leerlingen krijgen en wat de precieze regels zijn rondom slagen of zakken. Slob zegt daar snel informatie over te zullen geven.

Vorige week werd nog besloten dat de eindexamens vooralsnog wel door zouden gaan. Om 11.30 uur komt onderwijsminister Slob met een persverklaring.